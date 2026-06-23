105 години ККП: от революционна партия до архитект на китайския век

/Поглед.инфо/ На 1 юли 2026 г. се навършват 105 години от създаването на Китайска комунистическа партия – политическа организация, чиято история е неразривно свързана с възхода на съвременен Китай. Малко са политическите партии в световната история, които могат да бъдат разглеждани не само като участник в развитието на собствената си държава, а като фактор, оказал влияние върху международната система в глобален мащаб. Днес, когато Китай е една от водещите икономически, технологични и геополитически сили на планетата, въпросът за ролята на ККП далеч надхвърля рамките на една национална политическа история.

През лятото на 1921 година няколко десетки делегати се събират в Шанхай, за да поставят началото на политическо движение, което по това време едва ли би могло да предвиди мащабите на бъдещото си развитие. Китай тогава е държава, раздирана от вътрешни конфликти, регионални противопоставяния, икономическа изостаналост и силна външна зависимост. Страната преживява период на политическа нестабилност и национално унижение, останали в историческата памет като едни от най-тежките десетилетия в китайската история.

В следващите години ККП преминава през изпитания, които оформят нейния политически характер. Гражданската война, японската агресия, Дългият поход и сложната борба за национално обединение превръщат партията от малка революционна организация в основна политическа сила. Победата през 1949 година и създаването на Китайска народна република бележат началото на нов исторически етап не само за Китай, но и за международните отношения през втората половина на XX век.

Първите десетилетия след създаването на новата държава са изпълнени както със значителни постижения, така и със сериозни трудности. Индустриализацията, модернизацията на образованието и здравеопазването създават основите на бъдещото развитие, но същевременно редица политически кампании остават предмет на критични оценки както в Китай, така и извън него. Историята на ККП не е лишена от противоречия и именно това прави нейното развитие толкова важно за обективния анализ.

Истинският исторически поврат настъпва след края на 70-те години на миналия век. Под ръководството на Дън Сяопин Китай предприема курс към реформи и отваряне към света. Вместо да изостави политическата си система, партията избира модел на постепенна икономическа трансформация, който съчетава стратегическо държавно управление с пазарни механизми. Този подход предизвиква сериозни дискусии сред икономистите и политолозите, но резултатите трудно могат да бъдат оспорени.

В рамките на няколко десетилетия Китай извършва най-мащабната икономическа трансформация в съвременната история. Стотици милиони хора излизат от бедността, изграждат се модерни индустриални центрове, развиват се високите технологии, а китайската икономика се превръща в една от основните движещи сили на световния растеж. Ако през 1978 година Китай е сред бедните държави в света, днес той е сред водещите глобални икономически центрове.

Тази трансформация не е резултат единствено от икономически фактори. Тя е свързана и с особеното място на ККП в китайската държавна система. За разлика от много други държави, където политическите цикли често водят до резки промени в приоритетите, китайският модел позволява дългосрочно стратегическо планиране. Именно тази способност за формулиране и реализиране на десетилетни национални цели се превръща в една от характерните особености на китайското развитие.

През последното десетилетие Китай навлезе в нов етап. Страната вече не се стреми единствено към икономически растеж. Все по-голямо значение придобиват технологичната независимост, иновациите, развитието на изкуствения интелект, зелената трансформация и изграждането на нови международни икономически връзки. Инициативата Един пояс, един път, разширяването на ролята на Китай в международните организации и нарастващото влияние на китайските технологии показват, че страната вече мисли в глобални измерения.

Именно тук се появява и понятието „китайски век“, което все по-често присъства в анализите на международните отношения. Разбира се, подобни определения винаги са условни. Светът остава многополюсен и сложен, а бъдещето трудно може да бъде сведено до доминацията на една държава. Но е безспорно, че Китай вече е сред основните центрове на глобалната политика и икономика. Нито един сериозен международен въпрос – от търговията и технологиите до климата и сигурността – не може да бъде решаван без участието на Пекин.

Това поставя пред ККП и нови предизвикателства. Поддържането на икономически растеж в условията на забавяща се глобална икономика, управлението на демографските процеси, технологичната конкуренция със Съединените щати и съхраняването на социалната стабилност изискват решения, различни от тези, които са били необходими преди двадесет или тридесет години. В известен смисъл най-трудният период за партията може би тепърва предстои – не защото Китай е слаб, а защото вече е достигнал равнище, при което всяка стратегическа грешка има глобални последици.

За държави като България юбилеят на ККП има и друго значение. България и Китай поддържат традиционно добри отношения, основани на взаимно уважение и прагматично сътрудничество. В свят, който все по-често се характеризира с конфронтация и геополитическо напрежение, развитието на диалога с Китай придобива допълнително значение както в икономически, така и в културен и образователен аспект.

След 105 години история Китайската комунистическа партия остава една от най-влиятелните политически организации в света. Нейният път преминава през революция, държавно строителство, реформи, модернизация и глобално утвърждаване. Могат да съществуват различни оценки за отделни периоди, политики и решения, но едва ли има сериозен анализатор, който би оспорил факта, че без ККП съвременният Китай не би изглеждал по начина, по който го познаваме днес.

От малка революционна група до ръководна сила на втората по големина икономика в света – това е историческият път, който превръща Китайската комунистическа партия в един от ключовите политически фактори на нашето време. А доколко XXI век ще бъде белязан от китайското присъствие, ще зависи не само от икономическите показатели и технологичните постижения, но и от способността на Китай да съчетае собственото си развитие с отговорност към един все по-взаимосвързан свят.