/Поглед.инфо/ На 23 септември в Пекин бе открит Пекинският културен форум. Членът на Политбюро на ЦК на ККП и началник на Отдел за публичност на ЦК на ККП Ли Шулей участва във форума и произнесе реч. Членът на Политбюро на ЦК на ККП и секретар на партийния комитет на Пекин Ин Ли също взе участие и произнесе реч.

Китайски и чуждестранни гости се съгласиха, че предложението на китайски председател Си Дзинпин за търсене на ефективна система за смесване на културата с науката и технологиите има голямо значение за съвместното им развитие. В момента се провежда нов кръг от научни и технически революции и индустриални промени, които насърчават дълбоката интеграция на културата, науката и технологиите, насърчават промените в съдържанието на културното производство и методите на комуникация, както и разширяването на обхвата и дълбочината на културните иновации.

Темата на форума е „Интеграция и развитие на културата, науката и технологиите“, в него участват над 800 гости от 58 страни и райони.