/Поглед.инфо/ Според последните данни на Евростат от началото на ескалацията на конфликта между Русия и Украйна през февруари 2022 г. насам, многократните санкции на ЕС срещу Русия са довели до загуби от износ в размер на 48 млрд. евро.

Данните сочат, че между януари и октомври 2025 г. износът на ЕС за Русия е възлизал на 25 млрд. евро, в сравнение с 73 млрд. евро през същия период на 2021 г. Това означава рязък спад от приблизително 65%.

Въпреки че ЕС планира постепенно да преустанови вноса на руски природен газ до 2027 г., Русия остава вторият по големина доставчик на газ за съюза. Делът ѝ в общите покупки на газ вече е спаднал до 15,1%, което е значителен спад от 39% през 2021 г.