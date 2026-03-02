/Поглед.инфо/ Китайската компания Honor Device Co., Ltd. представи нов тип роботизиран смартфон по време на глобално продуктово събитие, проведено в испанския град Барселона, и обяви своята концепция за „усилване на човешкия интелект“.

Новото устройство се отличава с нетрадиционен дизайн и комбинира две основни възможности на изкуствения интелект – интелигентно взаимодействие с потребителя и висок клас камера. Според компанията смартфонът позволява по-интуитивно взаимодействие, поддържа видеоразговори с изкуствен интелект от различни ъгли и може да извършва движения в синхрон с ритъм.

По време на събитието главният изпълнителен директор на Honor, Ли Дзиен, обясни, че концепцията „усилване на човешкия интелект“ поставя човека в центъра на развитието на изкуствения интелект. По думите му целта е технологиите да съчетават логическа интелигентност и емоционална чувствителност, за да подпомагат хората да се адаптират към бързо променящата се среда и да подобряват качеството си на живот.

Освен това Honor представи за първи път в света сгъваемия си флагман Magic V6, чиято дебелина в сгънато състояние е едва 8,75 мм. Компанията показа и първия си хуманоиден робот.