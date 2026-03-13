Днес ще посетим компанията CATL, известна в Китай като Ningde Shidai. Това е най-големият производител на батерии за електрически автомобили в света. Базирана в град Ниндъ, провинция Фудзиен, компанията играе ключова роля в глобалния зелен преход.

Нейните батерии захранват милиони електромобили и се използват от водещи автомобилни марки по целия свят. Иновациите, мащабното производство и новите технологии превръщат Ningde Shidai в един от двигателите на зелената трансформация не само на автомобилната индустрия, но и на световната икономика като цяло.