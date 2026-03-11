/Поглед.инфо/ Азиатската банка за инфраструктурни инвестиции (АБИИ) емитира панда облигации на стойност 3 млрд. юана (около 434,9 млн. щатски долара), като както обемът на заявките, така и броят на инвеститорите достигнаха рекордни нива. Панда облигациите представляват дългови ценни книжа, деноминирани в юани, които се издават в Китай от чуждестранни институции. Те се превърнаха във важен канал за финансиране на международни организации.

Тригодишните облигации са с купонна доходност от 1,7%. В емисията участваха общо 34 инвеститори, които подадоха поръчки за около 9 млрд. юана. Силното търсене доведе до увеличаване на първоначално планирания обем на емисията от 2 млрд. на 3 млрд. юана.

Чуждестранните инвеститори получиха 58% от облигациите, а местните – 42%. АБИИ започна дейността си през 2016 г. и днес има 111 членове по света. До момента банката има общо осем емисии на панда облигации, чрез които е набрала 19,5 млрд. юана.