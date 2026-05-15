Американски бизнес лидери: Срещата между Доналд Тръмп и Си Дзинпин ще даде нов тласък на икономическото сътрудничество

/Поглед.инфо/ Над десет американски предприемачи, придружаващи президента Доналд Тръмп по време на посещението му в Китай, сред които представители на технологичния, финансовия, авиационния и селскостопанския сектор, заявиха, че успешната среща между лидерите на двете държави ще даде нов тласък на икономическото и търговското сътрудничество между САЩ и Китай. Те подчертаха желанието си да разширят дейността и партньорствата си в Китай и да допринесат за по-доброто взаимно разбирателство между двете страни.

Дженсън Хуан, главен изпълнителен директор на NVIDIA: „Смятам, че Китай е една от най-впечатляващите икономики в света с изключителни постижения в областта на иновациите, както и една от водещите държави в сферата на изкуствения интелект. Китай се развива много добре“.

Тим Кук, главен изпълнителен директор на Apple: „Китайският пазар е изключително силен. Виждам огромен ентусиазъм сред китайците към изкуствения интелект и новите технологии, които се приемат с интерес и готовност. Това много ме впечатлява“.

Дейвид Соломон, председател и главен изпълнителен директор на Goldman Sachs: „Китай изготви 15-ия си петгодишен план с ясни цели и амбициозна визия. Смятам, че с неговото прилагане, страната ще продължи да постига по-голям напредък и ще реализира по-висок икономически растеж“.