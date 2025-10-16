/Поглед.инфо/ Проучване на CGTN, осъществено чрез Института за международни комуникации, бе проведено сред жителите на развитите страни и тези от Глобалния Юг.

В контекста на едностранния подход и търговския протекционизъм, респондентите похвалиха надеждността на китайския пазар и възможностите, които идват от отварянето на Китай към външния свят.

Според резултатите от проучването 89,5% от анкетираните оценяват положително стабилната икономическа сила на Китай, 89,3% от анкетираните оценяват бързия икономически растеж на Китай, а 86,4% от анкетираните напълно потвърждават важния принос на китайската икономика за световната икономика. Анкетираните от Африка, Южна Америка и Азия бяха са съгласни с тези твърдения съответно на 95,6%, 92,9% и 85,6%, а респондентите на възраст под 44 години дават рейтинг на одобрение от над 88%.