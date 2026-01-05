/Поглед.инфо/ Скандално нахлувайки в суверенна държава и насилствено задържайки президента й, САЩ, които се гордеят, че са „международен полицай и съдия“, произволно нарушиха международното право и нормите на международните отношения по начин, който холивудските сценаристи никога не биха могли да си представят.

Според проучване, публикувано от CGTN, за потребители на мрежата по целия свят, 93% от анкетираните категорично осъждат грубото нарушаване на националния суверенитет на Венецуела, а 91,7% от анкетираните са дълбоко загрижени за възраждането на „държавния тероризъм“ на САЩ във Венецуела.

92,8% от анкетираните смятат, че използването на сила от Съединените щати срещу Венецуела представлява сериозно нарушение на нейната суверенна сигурност, а 89% от анкетираните смятат, че атаката на администрацията на Тръмп срещу Венецуела е лишена от легитимност и законност.