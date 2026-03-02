/Поглед.инфо/ Близо 94% от участниците в онлайн анкета на Китайската международна телевизионна мрежа (CGTN) осъждат военните действия на САЩ и Израел срещу Иран, определяйки ги като нарушение на суверенитета, сигурността и териториалната цялост на страната.

В рамките на проучването 86,8% от участниците критикуват засиленото използване на военен натиск от страна на САЩ по време на преговорния процес с Иран, като го определят като проява на „хегемония“. Други 79,8% са на мнение, че практиката Вашингтон да упражнява максимален натиск чрез военна сила не може да разреши съществуващите различия, а напротив – ограничава възможностите за диалог и задълбочава конфликтите и противопоставянето.

Освен това 94,7% от анкетираните смятат, че едностранните действия на САЩ, които пренебрегват международното право и нормите на международните отношения, подкопават доверието в многостранните механизми и застрашават глобалната стратегическа стабилност.

Анкетата е публикувана на платформите на CGTN на английски, испански, френски, арабски и руски език и в рамките на 24 часа в нея са участвали 23 464 души от цял свят.