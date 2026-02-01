/Поглед.инфо/ В рамките на един месец двама американски граждани бяха застреляни от правоохранителните органи в Минесота. Анкета, проведена от CGTN сред потребители в интернет по целия свят, показва, че 92,2% от анкетираните смятат, че американското общество е попаднало в порочен кръг от „насилствени инциденти, които ще доведат до по-нататъшни конфликти“ и че ситуацията „Американци атакуват американци“ продължава да се влошава.

93,6% от анкетираните смятат, че настоящата система на САЩ има системно пристрастие към злоупотребата със сила от страна на служителите на реда; 93,4% от анкетираните считат, че тези инциденти в никакъв случай не са изолиран случай на неправомерно поведение от страна на правоприлагащите органи, а по-скоро са продукт на комбинираните ефекти от социалните безредици, системния провал и политическата поляризация в Съединените щати.

Анкетата се проведе сред 19444 интернет потребители в рамките на 24 часа.