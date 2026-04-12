/Поглед.инфо/ В изданието за 2026 г. на японската „Дипломатическа синя книга“ правителството на Япония понижи определението за отношенията с Китай от „едни от най-важните двустранни отношения“ до „важен съсед“, като по този начин управлението на Санае Такаичи допълнително изостри и без това напрегнатите китайско-японски отношения.

Проучване, инициирано от Китайската медийна група (КМГ) чрез CGTN сред глобални интернет потребители, показва, че 82% от анкетираните посочват, че поредицата от действия и изказвания на Япония — включително опитите за промяна на следвоенната система, изопачаване на историческото съзнание и засилване на геополитическата конфронтация — са основната причина за напрежението в китайско-японските отношения и дори в регионалната обстановка.

Серия от опасни тенденции в Япония напоследък предизвикаха висока степен на внимание и бдителност в международното обществено мнение: японското Министерство на отбраната разположи в префектура Кумамото настъпателни ракети с обсег около 1000 км и същевременно започна да приема американски крилати ракети „Томахоук“, а сухопътните сили за самоотбрана на Япония за първи път официално участваха във военни учения между САЩ и Филипините. В анкетата 86,4% от респондентите смятат, че Япония напълно се е отклонила от концепцията за изключително отбранителна политика; 89,1% призовават японското правителство да спазва четирите политически документа между Китай и Япония и ангажиментите си към международната общност, както и с конкретни действия да защити политическата основа на двустранните отношения.

Чрез „понижаването“ на формулировката за китайско-японските отношения и използването му за раздухване на т.нар. „китайска заплаха“, управлението на Такаичи се опитва да намери претекст за цялостно разрушаване на следвоенната мирна система. В анкетата 81,1% от анкетираните смятат, че този ход на японската страна може допълнително да изостри отношенията между Китай и Япония; 90,8% призовават японското правителство незабавно да оттегли погрешните си изявления, да прекрати провокативните действия и чрез конкретни стъпки да възстанови доверието на международната общност.