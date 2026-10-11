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Поглед към Китай

Анкета на CGTN: В условията на протекционизъм практичният диалог между Китай и ЕС е особено ценен

/Поглед.инфо/ Китай и Европейският съюз проведоха второто заседание на механизма за консултации по въпросите на търговията и инвестициите, на което обсъдиха възможности за преодоляване на разногласията и постигнаха конкретни договорености. Двете страни потвърдиха ангажимента си да работят за стабилизиране на двустранните икономически и търговски отношения в съответствие с правилата на Световната търговска организация (СТО).

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Анкета на CGTN: В условията на протекционизъм практичният диалог между Китай и ЕС е особено ценен
Източник: 38picres.cgtn.com
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Според глобално проучване на CGTN 82,8% от анкетираните смятат, че протекционизмът няма да реши проблемите, свързани със структурните промени в европейската индустрия, а може да влоши условията за международна търговия. Други 82,6% се опасяват, че подобни мерки ще отслабят конкурентоспособността на европейските компании, а 85,9% смятат, че налагането на мита върху стоки от други държави ще задълбочи търговските разногласия.

През 2025 г. стокообменът между Китай и ЕС надхвърли 800 млрд. долара. Икономиките на двете страни са тясно свързани, което прави управлението на търговските разногласия важно за поддържането на стабилни икономически отношения. Според анализа на CGTN ограничаването на икономическите връзки може да създаде допълнителни затруднения за европейските компании.

Постигнатите договорености между Китай и ЕС обхващат въпроси като търговския баланс, експортния контрол, защитата на интелектуалната собственост и реформата на СТО. Обсъдени са също търговията с хибридни автомобили, субсидиите за електрическите автомобили и достъпът до пазара на медицински изделия. Договореностите очертават области, в които двете страни ще продължат да търсят решения на съществуващите спорове.

Според 87,2% от участниците в проучването производствените и снабдителните вериги на Китай и ЕС са тясно взаимосвързани. В анализа се посочва, че развитието на търговските отношения зависи както от възможностите за сътрудничество, така и от способността на двете страни да преодоляват различията си. Авторът изтъква необходимостта Европа да укрепва конкурентоспособността си чрез вътрешни реформи и да решава търговските си спорове с Китай чрез диалог.

Проблемите в търговските отношения между Китай и ЕС имат структурен характер и решаването им изисква време и последователни преговори. Продължаването на консултациите създава възможност за координиране на позициите и за постигане на договорености по конкретни въпроси. Според анализа на CGTN диалогът може да допринесе за по-голяма предвидимост в икономическите отношения между двете страни на фона на засилващите се протекционистки мерки в международната търговия.

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