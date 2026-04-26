Екипажът на мисията „Шънджоу-21", намиращ се на борда на китайската космическа станция „Тиенгун", изпрати видео послание по случай 11-ото издание на китайския Ден на Космоса.

Командирът Джан Лу пожела успех на националната космическа програма и насърчи младите хора да следват мечтите си. Най-младият астронавт в екипа, У Фей, сподели своята лична вдъхновяваща история, която му е давала насока за развитие от ранна възраст. През октомври 2003 г., като дете, наблюдаващо завръщането на космическия кораб „Шънджоу-5“, той написва едно просто желание на лист хартия: „Искам да отида в Космоса.“ През октомври 2025 г. той беше представен като член на екипажа на „Шънджоу-21“, превръщайки детската си мечта в реалност.

Денят на Космоса Китай се отбелязва ежегодно на 24 април в чест на изстрелването на първия китайски сателит „Дунфанхун-1“ през 1970 г.