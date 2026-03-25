/Поглед.инфо/ Глобалният център на развитие на изкуствения интелект постепенно се измества от Европа и САЩ към Азия, се посочва в доклад, представен в рамките на тазгодишното издание на Азиатския форум „Боао“.

Според документа, озаглавен „Годишен доклад за икономическите перспективи и интеграцията на Азия 2026“, страните в региона бързо преминават от догонващи към водещи позиции благодарение на големите си дигитални пазари, разнообразните приложения и последователните политики.

Китай е сред лидерите с напълно изградена индустриална верига и силни възможности за мащабно внедряване на технологии. Япония и Южна Корея се фокусират върху високотехнологичното производство и индустриалната автоматизация, докато Сингапур се утвърждава като модел за прилагане на решения, свързани с изкуствен интелект, и иновации в управлението.

Основните двигатели на този възход включват силна държавна подкрепа, бърз цикъл между приложения, генериране на данни и технологично усъвършенстване, както и дълбока интеграция на изкуствения интелект в ключови индустрии.

Докладът подчертава, че азиатските икономики все по-често изнасят технологични решения и практически опит, превръщайки се от пасивни участници в активни фактори при създаването на глобални правила в сферата на изкуствения интелект.

Освен това регионът има потенциал да изгради мрежа за иновации в изкуствения интелект, основана на сътрудничество и свързаност между различни центрове. Такава мрежа би засилила влиянието на Азия в глобалната индустрия за изкуствен интелект, иновационната екосистема и международното технологично управление.