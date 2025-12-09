/Поглед.инфо/ Специално за КМГ, в края на отиващата си година, известният български професор и д-р по история и философия Нако Стефанов коментира някои основни въпроси, свързани със социално-икономическото и технологично развитие на Китай през 2025 г., както и перспективите за следващата година. Професорът е категоричен: „В началото на 2025 г. КНР е дала почти 1/3 от произведените в света стоки. Поднебесната произвежда повече от САЩ, Германия, Япония, Южна Корея и Великобритания, взети заедно, затвърждавайки своето първо място като глобална работилница. Стратегията „Произведено в Китай 2025“ навлиза в нова фаза, фокусирайки се върху изкуствения интелект, зелената енергия и самостоятелността”!

В. Проф. Стефанов, като експерт и изследовател по въпросите на Югоизточна Азия, моля кажете ни Вашето мнение за развитието и състоянието на китайската икономика през 2025 г. Какви са според Вас основните постижения и в какви насоки са те преди всичко?

О. През 2025 година КНР отбеляза редица постижения в своята социално-икономическа и технологическа динамика. Не бива да се забравя, че китайската икономика е първа в света по БВП, измерен по паритет на покупателната способност, който по прогноза ще е равен на 41.016 трилиона щатски долара за 2025 г.. И втора по номинален БВП - 19.399 трилиона щатски долара за същата година.

Според Световната банка, в общ план, прогнозата за растеж (реален БВП) на Китай през 2025 г. е около 4.8 %. Следва да се има предвид, че през април пак Световната банка даваше годишна прогноза от 4%. Други организации, например Международният валутен фонд, също прогнозират около 4.8 % за 2025 г. Бих искал да подчертая, че в началото на 2025 г. икономиката отбеляза по-силен растеж — първото тримесечие показа ръст ~ 5.4 % спрямо година по-рано. Прогнозата за останалата част от 2025 г. е, че ако настоящите темпове на растеж - около 4,8%, се запазят през четвъртото тримесечие, Китай ще достигне официалната си цел от 5% БВП за годината.

Според прогнозата на Световната банка очаква се през 2026 г. растежът да се забави до 4,2%, поради намаляващия износ. Устойчивостта на икономиката ще зависи от успеха на правителствените програми за стимулиране, както и от по-нататъшните резултати от търговските преговори със Съединените щати. Нека да припомня, че през 2024 г. след страните от АСЕАН, които поемат 16.4% от китайския износ, САЩ са вторият китайски партньор в износа с 14.7%. По отношение на вноса през 2024 г., където АСЕАН пак води с 15.3%, Щатите са едва на 5-то място с 5.3%.

В. Бихте ли могли да ни кажете как според Вас се развиват някои от основните макроикономически показатели на стопанството на КНР през отиващата си година?

О. Ще погледнем каква е динамиката при някои от основните индикатори в икономиката на страната, като промишлено производство, износ,инвестиции и др.:

1. Промишлено производство:

· Септември 2025 година: + 6,5 % (спрямо септември 2024 г.);

· Преработваща промишленост: +7,3 % (в т. ч. автомобилостроене и химия).

2. Износ:

· Септември 2025 г.: + 8,3% на годишна база (до 328,6 милиарда долара);

· Преориентиране на потоците: увеличените доставки до АСЕАН, ЕС, Австралия и Южна Корея компенсират спада в търговията със САЩ.

3. Продажби на дребно:

· Септември 2025 г.: +3% (след +3,4% през август), което показва слабост на вътрешното търсене.

4.Инвестиции в недвижими имоти:

· Спад от 13,9% през първите 9 месеца на 2025 г.

В. Според Вас могат ли да се търсят някои „спадове” в икономическото развитие през годината и къде могат да се видят те преди всичко?

О. Като цяло през 2025 г. китайската икономика показа секторни различия: високотехнологичното производство и износът процъфтяваха, докато традиционните инвестиции в недвижимите имоти се сринаха. Услугите нараснаха умерено, но се забавиха в края на годината, отразявайки по-слабото потребителско търсене. Технологиите и зелените индустрии се превърнаха в основните двигатели на растежа, докато недвижимите имоти останаха най-голямата спирачка. И тук мота да дам някои конкретни примери, свързани с конкретни данни по някои, според мен, „по-.проблемни” сектори, като най-важна тук е темата за недвижимите имоти. Ето и някои по-характерни моменти в тази област:

· Кризата се задълбочи до известна степен: Инвестициите в недвижими имоти спаднаха от 13.9% през третото тримесечие до 14,7% през първите 10 месеца на 2025 г., което е пета поредна година на спад.

· Спад в продажбите: Прогнозите са продажбите на нови жилища да спаднат с 8% за годината.

· Големи предприемачи са в затруднено положение: Vanke, държавен гигант, поиска удължаване на сроковете за погасяване на облигациите, което сигнализира за системен стрес.

· Перспектива: Анализаторите предупреждават, че възстановяването може да не настъпи преди 2028 г., като свръхпредлагането и падащите цени продължават.

В. Кажете ни сега някои конкретни данни за постижения в отделни сектори на икономиката, къде се най-високи и най-видими те?

О . Разбира се, на първо място тук е промишленото производство, при което бяха достигнати огромни постижения, свързани със следните основни показатели и действия:

· Производството остава гръбнакът на икономиката, като допринася за 26% от БВП.

· Печалбите от високотехнологично производство се увеличават с 8% на годишна база, изпреварвайки индустрията като цяло.

· Силен растеж в електрониката, безпилотните летателни апарати, роботиката, електрическите превозни средства и полупроводниците.

· Стратегията „Произведено в Китай 2025“ навлиза в нова фаза, фокусирайки се върху изкуствения интелект, зелената енергия и самостоятелността.

Технологиите и услугите са други изключително бързо развиваща се област: Ето и някои примери:

· Полупроводници: Пробивите в местната литография намалиха зависимостта от западните чипове.

· Изкуствен интелект/ИИ/: Преминава се от масивни модели към рентабилни индустриални приложения.

· 6G и зелени технологии: Лидерство, което се очертава в решенията за свързаност от следващо поколение и възобновяема енергия.

· Сектор на търговското пространство: Очаква се да надхвърли 2,5 трилиона юана (350 милиарда долара) през 2025 г., разглеждан като нов двигател на растеж.

Услуги

· Търговията с услуги нараства със 7,5% през първите 10 месеца, достигайки 6,58 трилиона юана (926 милиарда долара).

· Износът на туристически услуги се увеличи рязко, подкрепен от безмитното пазаруване и туризма.

· Вътрешните услуги се забавиха: PMI/ Индекс на мениджърите по покупките/ падна до 52,1 през ноември, най-слабото ниво от пет месеца, което показва крехко потребителско търсене.

· Услугите в областта на информационните технологии нарастват най-бързо, с 11,1% през първата половина на 2025 г.

В. Нека поговорим конкретно за толкова дискутирания и важен въпрос за изкуствения интелект, който е в центъра на вниманието и в глобален мащаб?

О. През март 2025 г в доклад представен на законодателната власт се заявява, че Китай ще насърчи развитието на индустрии с «Въплътен ИИ» и активно ще подкрепи широкомащабното внедряване на големи езикови модели. Терминът «Въплътен ИИ» има предвид всеки ИИ, който има физическа форма, като роботи, както и „Големи езикови модели“ (LLM). В разгорещени дебати националните законодатели и политически съветници гледат към бъдеще, наречено „ИИ + ВСИЧКО», където ИИ е безпроблемно интегриран във всеки аспект на индустриалното развитие и живота на хората.

След успеха на модела на DeepSeek, ръководството на КНР взема решение да се създаде правителствен фонд за подкрепа на технологичните иновации. „Държавният фонд за рисков капитал“ ще се съсредоточи върху авангардни области като изкуствен интелект, квантова технология и водородна енергетика.

Китайските технологични гиганти Tencent (Yuanbao), Baidu (Ernie) и ByteDance (Doubao) също се борят за позиция на пазара на ИИ. В началото на март 2025 г. „Алибаба“ пусна своя модел QwQ-32B, за който твърди, че съответства на производителността на DeepSeek-R1.

Тук трябва да се кажат няколко обстоятелствени думи и за изключително важния „ИИ Манус“. Той е разработен от младата китайска компания „Butterfly Effect2“/Ефект на пеперудата2/. Компанията е базирана в Ухан и привлече вниманието с иновативния си подход към създаването на автономни ИИ агенти. „ИИ Манус“ е революционен агент на ИИ способен да мисли и действа независимо. „Manus“ не е просто още един чатбот, нито е подобрена търсачка, облечена във футуристична премяна. Това е първият в света напълно автономен агент на ИИ. „Manus“ навигира в дигиталния свят без надзор, вземайки решения със скорост и точност, с които дори и най-опитните професионалисти не могат да се сравнят. По същество „Manus“ е новаторски автономен агент на ИИ, предназначен да управлява сложни работни потоци с минимално въвеждане от страна на потребителя.

Китайският стартъп за изкуствен интелект „Shengshu AI“ на 21.10.2025 г. представи Vidu Q2, нов модел за генериране на видео, който е предизвикателство към Sora на OpenAI, засилвайки глобалната надпревара за създаване на реалистични, контролируеми, генерирани от изкуствен интелект видеоклипове. Основаната през март 2023 г., базирана в Пекин компания се фокусира върху мултимодални модели с изкуствен интелект чрез своята видео платформа Vidu, която включва вече пуснатите версии Vidu 1.5, Vidu 2.0 и Vidu Q1.

Всички тези разработки на китайските компании демонстрират, че въпреки закъснението в сферата на овладяване на ИИ, усилията на „Поднебесната“ в тази област я поставят в успешна догонваща надпревара със САЩ.

В. И какви перспективи виждате в бъдеще в тази насока ?

О. На 26 август 2025 г. Държавният съвет на Китайската народна република публикува документ, озаглавен „Становище за задълбочаване на прилагането на Инициативата за интензивно производство с ИИ. Според новия документ:

· До 2027 г. степента на интеграция в Китай на ИИ в шест ключови области трябва да надхвърли 70 процента, в приложения като интелигентни терминали и интелигентни агенти от следващо поколение;

· До 2030 г. тази цифра трябва да надхвърли 90 процента, което прави интелигентната икономика основен двигател на растежа;

· До 2035 г. Китай се стреми да постигне равнището и да се развива като напълно интелигентна икономика и общество.

Изданието„The Diplomat“ от 28 май 2025 г. пише: „Китай, световен индустриален гигант, е далеч пред всяка друга страна в използването на изкуствен интелект в производството.“ Китай активно внедрява изкуствен интелект в своите фабрики и към февруари 2025 г. е построил 30 000 интелигентни фабрики, 1200 от които са в категорията на „напреднало ниво“, а 230 – в категорията на „най-високо ниво“.

Но мисля, че до известна степен Поднебесната има известни проблеми с работната сила, тъй като поради урбанизацията спада раждаемостта, а оттук следва недостиг на млада работна ръка. Освен това Пекин се среща с нарастващите разходи за труд. По този начин се губи едно от дългосрочните конкурентни предимства на страната досега – ниската цена на труда. Решението е да се търсят нови предимства, които се виждат в повишаване на производителността. Съответно китайските лидери разглеждат ИИ като стратегически инструмент за поддържане на индустриалната производителност и устойчивост. Освен това «Технологическата война» със САЩ на «бойното поле ИИ» при условие, че Вашингтон има значителна първоначална преднина изисква не да се имитира досегашния, изминат от Щатите път. Необходимо е да се търси нова стратегия. За разлика от американците, които са фокусирани върху разработването на усъвършенствани големи езикови модели на ИИ (Large Language Model - LLM), Китай вижда силата си във „физическия и индустриален изкуствен интелект“.

Програмата за „Въплътен ИИ“ в роботи се демонстрира най-добре от статистиката. Според доклад, публикуван на 25 септември 2025 г. от Международната федерация по роботика (International Federation of Robotics), нестопанска индустриална организация, представляваща производителите на индустриални роботи, през 2024 г. в китайските фабрики са работили над два милиона робота.

В доклада се посочва, че през 2024 г. в китайските фабрики са инсталирани близо 300 000 нови робота - повече отколкото в останалата част на света взети заедно. Япония, която е на второ място по брой на роботи в света е внедрила 44 000 робота. САЩ, които са на трето място в това отношение, са инсталирали 34 000 робота., Последно влизане 12.10.2025). Резултатът е, че в началото на 2025 г. КНР е дала почти 1/3 от произведените в света стоки. Поднебесната произвежда повече от Съединените щати, Германия, Япония, Южна Корея и Обединеното кралство взети заедно, затвърждавайки своето първо място като глобална работилница.