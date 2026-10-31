„Байер“ завърши изграждането на нов производствен център в Китай

/Поглед.инфо/ Германската компания „Байер“ завърши изграждането на новия си производствен център за продукти за потребителско здраве в град Цидун, провинция Дзянсу. Церемонията по завършването на обекта се състоя на 16 октомври 2026 г. с участието на представители на местните власти и ръководството на компанията.

Новият център е част от дългосрочното сътрудничество между „Байер“ и Цидун, което датира от 2008 г. Според Хулио Триана, президент на подразделението за потребителско здраве на „Байер“, индустриалната база на града създава добри условия за разширяване на производството и снабдяването на потребителите в Китай и по света.

Строителството започна през октомври 2024 г. Комплексът заема около 25 000 кв. м и разполага с производствени помещения за твърди лекарствени форми, лаборатории, складови площи и съпътстваща инфраструктура. След достигане на пълен производствен капацитет той ще може да произвежда до 1,4 млрд. единици перорални лекарствени форми годишно.

Обектът е проектиран в съответствие с китайските и международните стандарти за добра производствена практика (GMP). В дейността му ще бъдат интегрирани цифрови технологии, автоматизация и интелигентни системи за управление, включително автоматизирано пакетиране и складиране и проследяване на качеството по цялата производствена верига.

Компанията предвижда също внедряване на екологични технологии за намаляване на емисиите на парникови газове и потреблението на ресурси. Целта на „Байер“ е да постигне нулеви нетни емисии по цялата си верига на стойността до 2050 г.