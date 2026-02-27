/Поглед.инфо/ Германия и Китай: икономическа взаимозависимост в период на структурен натиск



Посещението на германския канцлер Фридрих Мерц в Китай на 25 и 26 февруари се развива в момент, в който германската икономика търси нова стабилност. Индустриалният модел на Федералната република преминава през труден преход. Енергийните разходи остават по-високи от предходното десетилетие, растежът е слаб, а автомобилният сектор е под натиск от ускорената електрификация и от азиатската конкуренция. В този контекст Китай не е външнополитическа тема, а икономическа реалност.

Китай продължава да бъде сред най-големите търговски партньори на Германия. Обемът на двустранната търговия остава значителен, въпреки колебанията през последните години. За германските компании китайският пазар е не просто източник на приходи, а ключов фактор за мащаб и ефективност. Автомобилните концерни реализират значителна част от глобалните си продажби именно в Китай. Машиностроенето и индустриалното оборудване намират там клиенти, които инвестират в модернизация и автоматизация. Химическите гиганти изграждат производствени мощности, за да бъдат по-близо до растящото вътрешно търсене.

Тази взаимозависимост не е случайна. Тя се формира в продължение на десетилетия, в които германската индустрия търси външни пазари, а Китай – технологии и партньори. Днес обаче моделът се променя. Китайската икономика преминава от растеж, основан на инвестиции и износ, към по-голяма вътрешна добавена стойност. Местните компании в автомобилостроенето, батериите и дигиталните технологии вече са конкурентоспособни не само на вътрешния, но и на глобалния пазар.

Именно тук се очертава новото напрежение. Германия остава важен износител за Китай, но едновременно с това усеща засилена конкуренция от китайски производители в Европа и на трети пазари. Това не е идеологически сблъсък, а индустриална динамика. Пазарът се променя, технологичният цикъл се ускорява, а компаниите се адаптират.

Посещението на Фридрих Мерц се концентрира върху тази икономическа реалност. Разговорите с премиера Ли Цян и с президента Си Дзинпин протичат в рамка, в която централният въпрос е предвидимостта на търговските отношения. Германия търси сигурност за инвестициите си и равнопоставен достъп до китайския пазар. Китай подчертава стабилността на своята икономическа политика и мащаба на вътрешното търсене.

Промяната на тона е важна. В центъра не стои политическа декларация, а икономическа прагматика. Двете страни са наясно, че рязко ограничаване на търговията би довело до сериозни разходи и за двете икономики. Взаимозависимостта не изчезва, тя се пренастройва.

Автомобилната индустрия: конкуренция и съвместно присъствие

Най-ясният пример за новата икономическа реалност е автомобилният сектор. Германия традиционно доминира в премиум сегмента, но китайските производители навлизат агресивно в електромобилите и батериите. Китайският пазар е най-големият в света за електрически превозни средства, а технологичният цикъл там е по-кратък и динамичен.

Германските концерни не могат да си позволят оттегляне. Те инвестират в съвместни предприятия, локално производство и развойни центрове. Китай от своя страна стимулира местната индустрия, но същевременно поддържа отворени канали за чуждестранни инвестиции, особено в сфери с висока добавена стойност.

В този сектор конкуренцията не означава прекъсване на връзките. Напротив, често тя води до по-дълбоко сътрудничество в технологиите, в софтуера и в батерийните решения. Германските компании се нуждаят от китайския мащаб, а китайските производители – от инженерния опит и глобалното присъствие на германските марки.

Търговските спорове, свързани с митата върху електромобилите в Европейския съюз, добавят напрежение, но не променят основната икономическа логика. Пазарът е твърде голям, а инвестициите – твърде дългосрочни, за да бъдат жертвани за краткосрочни тактически позиции.

Технологии, зелена трансформация и индустриална адаптация

Другият централен икономически пласт е зелената трансформация. Европа ускорява декарбонизацията, а Германия е сред страните с най-амбициозни цели. Това изисква достъп до суровини, батерийни технологии и соларни компоненти, в които Китай има значително предимство.

Китайската индустрия в соларните панели и батериите разполага с мащаб, който трудно може да бъде репликиран в кратък срок. За германската икономика това означава избор между бърз преход с външни доставки или по-бавна, но по-автономна индустриална стратегия. Засега прагматизмът надделява – германските компании продължават да разчитат на китайския производствен капацитет, докато постепенно изграждат собствени мощности.

Технологичният диалог между двете страни включва и теми като индустриална автоматизация, дигитализация и изкуствен интелект. Германия остава лидер в индустриалното оборудване, а Китай – в мащабното внедряване. Това създава поле за съвместни проекти и инвестиции.

И тук икономическата логика е по-силна от политическите колебания. Нито една от двете страни не печели от прекъсване на технологичния обмен. Разходите за дублиране на производствени вериги са високи, а глобалната конкуренция – интензивна.

Търговски баланс и бъдеща устойчивост

Търговският баланс между Германия и Китай остава чувствителен въпрос. Германската страна отчита дефицит в някои сегменти, особено при индустриалните компоненти и електрониката. Китай обаче подчертава, че германските компании реализират значителни печалби чрез локално производство и съвместни предприятия.

Икономическата реалност е по-сложна от чистата статистика на износа и вноса. Част от германските продукти, произведени в Китай, се реекспортират към трети пазари. Веригите на стойност са глобални, а националните граници имат все по-малко значение в счетоводен план.

Посещението на Мерц има за цел да укрепи доверието в тази система. Инвеститорите търсят яснота – дали правилата ще останат стабилни, дали регулациите няма да се променят внезапно, дали пазарният достъп ще бъде предвидим. От китайска страна посланието е, че икономическата политика остава ориентирана към отваряне и стабилност.

Въпросът не е дали взаимозависимостта ще продължи. Тя вече е факт. Въпросът е как ще бъде управлявана в условията на ускорена технологична конкуренция и индустриална трансформация.

Икономиката като общ интерес

Посещението на Фридрих Мерц в Китай се вписва в логиката на икономическа рационалност. Германия се стреми да защити индустриалната си база и достъпа до ключов пазар. Китай търси стабилност във външната търговия и запазване на връзките с най-силната икономика в Европа.

Няма драматични пробиви и няма рязко разминаване. Има процес на пренастройване. Взаимозависимостта остава, но се управлява по-внимателно. Компаниите от двете страни инвестират, адаптират се и търсят нови форми на сътрудничество.

Икономиката не следва емоции, а интереси. Именно интересът към устойчив растеж, технологичен напредък и стабилни вериги на доставки държи диалога отворен. В този смисъл визитата не е край на процес, а част от продължаващо икономическо взаимодействие, което ще определя баланса между Германия и Китай през следващото десетилетие.