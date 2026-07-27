Богати културно-туристически ресурси и сценарии за потребление стимулират растежа на входящия туризъм

/Поглед.инфо/ Това лято високите температури обхващат много части от света, което води до нарастващ интерес към т.нар. „охлаждащи“ пътувания. Благодарение на богатите си културно-туристически ресурси, все по-усъвършенстваните туристически услуги и улеснените мерки за влизане в страната, Китай се превръща в нов предпочитан избор за чуждестранните туристи през летния сезон.

Безвизовите политики, по-удобните методи за плащане и възможността за възстановяване на данъци след напускане на китайска територия са сред мерките, които създават по-приятелска и комфортна среда за чуждестранните посетители. Те допринасят за увеличаване на потреблението на туристите и превръщат Китай в първи избор за все повече чужденци, търсещи спонтанни пътувания.

Според данни на туристически платформи през това лято европейските държави представляват около 30% от първите 20 страни и региона по брой туристи, посещаващи Китай. Броят на туристическите резервации от Европа се е увеличил с 275% спрямо същия период на миналата година, а заявките за посещение на туристически забележителности са нараснали повече от 20 пъти.