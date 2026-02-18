/Поглед.инфо/ Бокс офисът на Китай за Пролетния фестивал през 2026 г., включително предварителните продажби, е надхвърлил 1 млрд. юана (около 144 млн. щатски долара) до вторник сутринта, само три дни след началото на деветдневния празник, според данни от индустрията.

Празничният период на Китайската нова година, който започна миналата неделя, е един от най-важните периоди на втория по големина филмов пазар в света.

През тазгодишния празничен сезон има разнообразна селекция от филми, обхващаща жанрове като комедия, екшън, анимация и научна фантастика, като по този начин се предлага на публиката богато и разнообразно кинопреживяване.