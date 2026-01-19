/Поглед.инфо/ Икономическият растеж на Китай се очаква да надхвърли 5 процента през тази година, което показва силна устойчивост на фона на глобалните предизвикателства и продължава да „допринася най-много за световния растеж“. Това заяви президентът на Световния икономически форум (WEF) Борге Бренде в интервю за агенция „Синхуа“.

Той подчерта, че Китай не само укрепва позициите си в традиционните сектори, но и активно се разширява в нови области, благодарение на увеличените инвестиции в научни изследвания, разработки и иновации.

Бренде изрази увереност в икономическите перспективи на страната, като отбеляза, че ако Китай продължи с икономическите реформи и поддържа инвестициите в иновации и предприемачество, ще постигне устойчив растеж и дългосрочен просперитет.

„Китай вече направи завой към петата индустриална революция, което представлява значима промяна на парадигмата. Технологиите предлагат огромни възможности за повишаване на производителността и растежа през идните години, а Китай е основен приносител в този процес“, заяви той.

Бренде открои водещата роля на Китай в световното производство на вятърни турбини и соларно оборудване, както и значимата позиция на страната в производството на електромобили. По думите му, китайски компании като BYD и други марки за електромобили вече получават широко международно признание.

От глобална гледна точка Бренде посочи, че въпреки геополитическите усложнения и влиянието на митата, световната икономика е „изненадващо устойчива“. Докато търговията остава ключов двигател на растежа, нови технологии като изкуствения интелект привличат значителни инвестиции и допринасят за ускоряването на глобалното икономическо развитие, смята той.

„Най-голямото ни притеснение са сериозните ескалации на войните. Това може да убие глобалния растеж“, предупреди Бренде, като добави, че ако подобни ескалации бъдат избегнати, световният икономически растеж може да надхвърли 3 процента през 2026 г.

Бренде посочи още, че наскоро публикуваният от Световния икономически форум доклад „Барометър на глобалното сътрудничество“ показва, че въпреки силните насрещни ветрове пред мултилатерализма, глобалното сътрудничество се развива към по-гъвкави и по-малки по мащаб механизми, тъй като традиционните подходи отслабват.

Той потвърди важната роля на Китай в отстояването на мултилатерализма и подчерта, че съществуващите международни институции, като ООН, остават незаменими за справяне със световните предизвикателства като пандемии и киберпрестъпност.

Годишната среща на Световния икономически форум ще се проведе от 19 до 23 януари в Давос, Швейцария, под мотото „Дух на диалога“. Близо 3000 участници от над 130 държави ще обсъждат засилването на сътрудничеството, разкриването на нови източници на растеж и инвестициите в хората.

Бренде подчерта, че в днешния все по-фрагментиран и конкурентен свят диалогът остава от решаващо значение за напредъка на човечеството.

„Диалогът не е лукс, а необходимост“, заключи той.