Абонирай се
Поглед към Китай

Броят на чуждестранните компании в Китай надхвърли 530 000 на фона на засилен интерес към високотехнологичния сектор

/Поглед.инфо/ Данни на Министерството на търговията на Китай показват, че броят на предприятията с чуждестранно участие в страната нараства за трета поредна година, надхвърляйки 530 000, а общият обем на преките чуждестранни инвестиции е преминал границата от 3,6 трилиона щатски долара.

Поглед Инфо 1340 прочитания
Броят на чуждестранните компании в Китай надхвърли 530 000 на фона на засилен интерес към високотехнологичния сектор
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

През първите четири месеца на настоящата година в страната са създадени над 20 000 нови чуждестранни фирми, което е ръст от близо 7% на годишна база. Общият обем на реализираните инвестиции за периода възлиза на около 287 милиарда юана, като се наблюдава лек спад спрямо предходната година.

На този фон високотехнологичните индустрии са привлекли 116,33 милиарда юана чуждестранни инвестиции, което представлява ръст от 20,3% на годишна база и се равнява на 40,4% от общия обем за страната.

Най-сериозен ръст на инвестициите е отчетен от страни като Люксембург – 110,3%, Швейцария – 60,8%, Франция – 58,3% и САЩ – 24,5%.

От министерството съобщиха също, че от началото на годината са провели пет кръгли маси с представители на чуждестранни компании, което е помогнало за разрешаването на повече от 180 жалби и проблеми чрез каналите за постоянен диалог.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.
Проф. Дарина Григорова: Войната за историята, краят на стария Запад и бъдещето на България
Препоръчано събитие

Проф. Дарина Григорова: Войната за историята, краят на стария Запад и бъдещето на България

📍 СРЕЩА НА ЖИВО С ПРОФ. ДАРИНА ГРИГОРОВА

📅 03 юни 2026 г. (сряда)
🕖 19:00 ч.
📌 Студиото на Поглед.инфо, пл. „Славейков“ №4-А, ет.2

Поглед.инфо ви кани на специална среща-разговор с проф. Дарина Григорова – една от най-разпознаваемите, ярки и безкомпромисни фигури в българската историческа и геополитическа мисъл.

Това няма да бъде телевизионно интервю.
Няма да има предварително написани въпроси.
Няма да има забранени теми.

Ще говорим открито за войната в Украйна, Русия и Европа, кризата на Запада, подмяната на историята, бъдещето на България, разрушаването на националните държави и новия световен ред, който вече се изгражда пред очите ни.

Публиката ще има възможност да задава въпроси директно към проф. Дарина Григорова и да участва в жив разговор без цензура и без посредници.

Очаква ви среща с човек, който не повтаря опорни точки, а назовава процесите с истинските им имена.

Време, в което историята отново се превръща в оръжие.
Време, в което паметта се атакува, а обществата се управляват чрез страх, пропаганда и подмяна.
Време, в което България трябва да реши дали ще има собствен глас или ще остане територия без посока.

🎟 Местата са ограничени.

👉 Билети: https://epaygo.bg/1782956484 и на място

Очакваме ви на живо в студиото на Поглед.инфо.