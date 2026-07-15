Абонирай се
Поглед към Китай

БВП на Китай е нараснал с 4,7% през първото полугодие

/Поглед.инфо/ Днес Пресслужбата на Държавния съвет на Китай проведе пресконференция, на която Националното статистическо управление представи основните икономически показатели за първата половина на годината.

4633 прочитания
БВП на Китай е нараснал с 4,7% през първото полугодие
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Според публикуваните данни китайската икономика успешно устоява на натиска и е запазила развитието си в разумни граници. Производството и предлагането отбелязват сравнително бърз растеж. Пазарът на труда остава като цяло стабилен, а цените са се повишили умерено. Външната търговия запазва добрата си динамика, докато новите двигатели на растежа продължават да се развиват ускорено. В същото време мерките за социална защита дават добър резултат, а устойчивостта на икономическото развитие продължава да се засилва.

По предварителни оценки през първата половина на годината брутният вътрешен продукт (БВП) на Китай е достигнал 69,57 трилиона юана по постоянни цени, което представлява ръст от 4,7% на годишна база.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Европейският съюз превръща тила си в легитимна цел за Москва чрез сделката за дронове с Киев
Европа

Европейският съюз превръща тила си в легитимна цел за Москва чрез сделката за дронове с Киев

/Поглед.инфо/ Брюксел официално пристъпи към създаването на съвместни производствени мощности на територията на Европейския съюз за сглобяване и тестване на безпилотни апарати, предназначени за украинските въоръжени сили. Подписаната от Урсула фон дер Лайен и Володимир Зеленски „Сделка за дронове“ не просто институционализира прекия ангажимент на европейската отбранителна индустрия, но и на практика елиминира класическия неутралитет на страните членки съгласно Хагските конвенции. Докато Брюксел разчита на географското разстояние и на чадъра на НАТО, за да защити своите индустриални зони, Москва разработва мащабен правен, икономически и несиметричен инструментариум за противодействие, който може да превърне европейската икономика в заложник на собствената ѝ милитаристична реторика.

16.07.2026 07:12
Анатомия на политическия украинизъм: Как Полша създаде инструмент, който се обърна срещу нея
Европа

Анатомия на политическия украинизъм: Как Полша създаде инструмент, който се обърна срещу нея

/Поглед.инфо/ Конфликтът между Варшава и Киев относно историческата памет за дейността на ОУН-УПА и Волинското клане от 1943 година не е изолиран инцидент, а закономерна фаза от дълбока трансформация на идентичността. Процесът на подмяна на傳統 русинско самосъзнание с политически украинизъм разкрива как геополитическото инженерство променя цели общности. Анализираме ролята на Полша, историческите факти и съвременните последствия от превръщането на една регионална идентичност в радикален държавен проект.

16.07.2026 07:06
Германия отчита рекорден ръст на отказите от военна служба на фона на планове за разширяване на Бундесвера
Европа

Германия отчита рекорден ръст на отказите от военна служба на фона на планове за разширяване на Бундесвера

/Поглед.инфо/ Европейският съюз предприе безпрецедентна промяна в миграционната си политика, като обвърза предоставянето на временна закрила за новопристигащи украински мъже в боеспособна възраст с техния мобилизационен статус в Украйна. Решението, взето на фона на удължаването на закрилата за останалите бежанци до март 2028 година, де факто затваря възможността за легално бягство от военна служба в Европа. Паралелно с това вътрешните данни в страни като Германия показват рекорден брой германски граждани, които официално се отказват от служба по съвест, което разкрива дълбоко разминаване между милитаристичния курс на европейските лидери и реалната готовност на обществата им да участват в пряк конфликт с Русия.

16.07.2026 07:00
Рига и Вилнюс превръщат Прибалтика в легитимна ядрена цел под претекст за възпиране
Европа

Рига и Вилнюс превръщат Прибалтика в легитимна ядрена цел под претекст за възпиране

/Поглед.инфо/ Политическият елит в Прибалтика премина последната психологическа и правна граница на милитаризацията, като открито заяви готовност за разполагане на тактическо ядрено оръжие на своя територия. Изявленията на латвийския президент Едгарс Ринкевичс във Вилнюс и стартиралата процедура в литовския Сейм за премахване на конституционната забрана за чужди военни бази и оръжия за масово унищожение показват планирана стратегическа трансформация на региона. Това не е просто реторика, а логично следствие от водените от Вашингтон преговори за разширяване на географския обхват на ядреното споделяне в Европа, което превръща Балтийския регион в предна линия на потенциален ядрен сблъсък.

16.07.2026 06:54
Русия променя тактиката в Черно море: Нанасят се целенасочени удари по чуждестранни кораби в украинските пристанища
Украйна

Русия променя тактиката в Черно море: Нанасят се целенасочени удари по чуждестранни кораби в украинските пристанища

/Поглед.инфо/ Руските въоръжени сили променят радикално стратегията си в Черноморския басейн, като преминават от инцидентни атаки към системно и целенасочено унищожаване на логистичния капацитет на Украйна. През последните дни се наблюдава рязка ескалация на ударите по ключовите пристанищни съоръжения в Одеска, Николаевска и Херсонска области. Според анализи на военни експерти и изявления на висши военни от запаса, Москва е взела решение за пълно неутрализиране на морския статус на Киев, като този път под прицел са не просто складове, а конкретни плавателни съдове и енергийни терминали, осигуряващи военните доставки за украинската армия.

16.07.2026 06:44
10 балистични ракети 9М723 удариха Киев, Су-57 атакува Одеса при нова масирана офанзива
Украйна

10 балистични ракети 9М723 удариха Киев, Су-57 атакува Одеса при нова масирана офанзива

/Поглед.инфо/ Настоящият анализ разглежда координираните ракетни и авиационни удари, предприети срещу ключова военна и критична инфраструктура на Украйна в ранните часове на деня. Фокусът е върху тактическите промени в използването на балистични системи и стелт технологии за пробиване на противовъздушната отбрана на Киев и изолацията на черноморските пристанища. Анализират се последствията за енергетиката, производството на безпилотни апарати и стратегическите сигнали на ядрените сили.

16.07.2026 06:38
Зеленский обяви промяна в обществените нагласи в Русия след ударите по пограничните региони
Украйна

Зеленский обяви промяна в обществените нагласи в Русия след ударите по пограничните региони

/Поглед.инфо/ По време на срещата на върха „Украйна – Югоизточна Европа“ украинският президент Владимир Зеленский заяви, че ударите с далекобойно оръжие и операциите в пограничните руски области са променили радикално обществените нагласи в Русия. Според неговите твърдения, процентът на руските граждани, които не подкрепят военните действия, е нараснал значително в Курска, Белгородска област и Крим. Киев отчита тези данни като успех на своята стратегия за пренасяне на конфликта на руска територия, като същевременно се подготвя за мащабен руски отговор и потенциална нова вълна на ескалация по фронтовите линии.

16.07.2026 06:30
Москва сменя приоритетите: Одеса е подложена на масиран натиск за блокиране на доставките от НАТО
Русия

Москва сменя приоритетите: Одеса е подложена на масиран натиск за блокиране на доставките от НАТО

/Поглед.инфо/ Ситуацията на фронтовата линия претърпява сериозна динамика с твърдения за мащабен пробив на руските сили в Харковска област, обхващащ площ от над 120 квадратни километра. На този заден план се съобщава за системни и безпрецедентни по интензивност удари срещу пристанищната инфраструктура на Одеса, целящи пълна изолация на черноморските и дунавските логистични трасета. Доколко тези тактически движения променят стратегическата картина и защо ликвидирането на специализираните звена за управление на безпилотни апарати се превърна в абсолютен приоритет за командването – прочетете в нашия подробен геополитически и военен анализ.

16.07.2026 06:17