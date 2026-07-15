БВП на Китай е нараснал с 4,7% през първото полугодие

Според публикуваните данни китайската икономика успешно устоява на натиска и е запазила развитието си в разумни граници. Производството и предлагането отбелязват сравнително бърз растеж. Пазарът на труда остава като цяло стабилен, а цените са се повишили умерено. Външната търговия запазва добрата си динамика, докато новите двигатели на растежа продължават да се развиват ускорено. В същото време мерките за социална защита дават добър резултат, а устойчивостта на икономическото развитие продължава да се засилва.
По предварителни оценки през първата половина на годината брутният вътрешен продукт (БВП) на Китай е достигнал 69,57 трилиона юана по постоянни цени, което представлява ръст от 4,7% на годишна база.