/Поглед.инфо/ Четвъртата сесия на 14-ия Национален комитет на Китайския народен политически консултативен съвет (НК на КНПКС) ще бъде открита на 4 март, реши на свое заседание днес Постоянния комитет на този орган.

На сесията ще бъдат изслушани и обсъдени доклади за работата на Постоянния комитет и за състоянието с предложенията на делегатите от Третата сесия насам.

Участниците ще присъстват и на Четвъртата сесия на 14-ото Общокитайско събрание на народните представители, където ще изслушат и обсъдят доклада за работата на правителството и други законодателни инициативи.

В рамките на заседанията на НК на КНПКС ще бъде разгледан и проектът за 15-ия петгодишен план за национално икономическо и социално развитие.