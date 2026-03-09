/Поглед.инфо/ Днес се състоя второто пленарно заседание на Четвъртата сесия на 14-ото Общокитайско събрание на народните представители (ОСНП). На него бяха изслушани и разгледани докладите за работата на Постоянния комитет на ОСНП, Върховния народен съд и Върховната народна прокуратура. Бе обсъден и докладът за резултатите от прегледа на действащото законодателство и предложенията за изменение на някои закони и нормативни актове.

Председателят на Постоянния комитет на ОСНП Джао Лъдзи посочи в доклада си, че всички 269 предложения, внесени от депутатите по време на предходната сесия, вече са разгледани и са получили отговор. От включените в тях законодателни инициативи 27 са приети или внесени за обсъждане, а 50 са включени в дългосрочните законодателни планове. Джао Лъдзи допълни, че общо 9160 предложения на депутати по време на сесиите и 150 в периода между тях са обработени напълно, като в 75,4% от случаите повдигнатите въпроси са решени или са в процес на поетапно разрешаване.

Ръководството на ОСНП ясно съзнава съществуващите пропуски и недостатъци в работата и е готово да приема конструктивни предложения от депутатите и обществеността, както и да бъде обект на засилен граждански надзор с цел постоянно подобряване на дейността на държавния апарат, каза още Джао Лъдзи.