/Поглед.инфо/ През последните дни множество държавни лидери и ръководители на международни организации изпратиха телеграми или писма до генералния секретар на ЦК на ККП и председател на Китай Си Дзинпин.

Германският канцлер Фридрих Мерц публикува поздравление в социалните мрежи. Той отправи най-добри пожелания за щастлив Пролетен фестивал и изрази надежда Годината на Коня да донесе нова енергия и импулс в развитието на китайско-германските отношения.

Пакистанският президент Асиф Али Зардари пожела на Китай мир и спокойствие, развитие и просперитет. Той отбеляза, че тази година се навършват 75 години от установяването на дипломатически отношения между двете държави. По думите му под ръководството на Си Дзинпин Пакистан и Китай ще открият нова страница в близкото си сътрудничество.

Президентът на Беларус Александър Лукашенко също отправи пожелания за мир и развитие. Той подчерта значението на изминалата година за изграждането на всеобхватно стратегическо партньорство между двете страни и изрази увереност, че през настоящата година ще бъде придадена нова динамика на двустранните отношения и местния обмен.

Президентката на Международния олимпийски комитет Кърсти Ковънтри заяви, че изключителните постижения на китайските спортисти на Зимните олимпийски игри в Италия са донесли гордост и радост на китайския народ у дома и в чужбина, превръщайки празника в още по-значим повод. Тя изрази увереност, че тясното сътрудничество ще продължи да се задълбочава и занапред.