Чуждестранните инвестиции в Китай са „инвестиции в бъдещето“

/Поглед.инфо/ На 17 юни завърши седмото издание на Форума на лидерите на транснационални корпорации в Циндао. Това е първото ключово събитие в Китай, специално насочено към транснационалните компании.

Тази година форумът привлече 322 ръководители на транснационални корпорации от 44 държави и региона, като бяха подписани 57 ключови проекта, от които 20 проекта с чуждестранни инвестиции на обща стойност 2,56 милиарда щатски долара. Освен това, форумът отбеляза редица „първи“ постижения, например: за първи път бяха организирани специални сесии за национални корпоративни дни, за да се насърчи сътрудничеството с партньори от страните по инициативата „Един пояс, един път“, както и за ефективно отговаряне на исканията на предприятията.

На форума най-често споменаваната от ръководителите на транснационални корпорации дума беше „съвместно създаване“, което отразява дълбоката промяна в отношенията между чуждестранния капитал и Китай. Това показва голямата промяна от първоначалните етапи на продажби и производство към нова фаза на иновационно сътрудничество и съвместно изграждане на екосистема. В дългосрочен план Китай все повече отваря вратите си, което осигурява стабилни политически очаквания за чуждестранните инвестиции. От януари до април тази година в страната са създадени над 20 000 нови предприятия с чуждестранни инвестиции, което е ръст от 6,8% на годишна база.

Възползвайки се от възможностите, които предоставя 15-ият петгодишен план на Китай, мултинационалните компании си гарантират още по-широки перспективи за растеж. Пред тях се разкрива ясна равносметка: „Да вярваш в Китай, означава да вярваш в утрешния ден, а да инвестираш в Китай, означава да инвестираш в бъдещето.“