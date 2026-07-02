Чуждестранните инвестиции в китайски акции достигнаха рекордните 4 трлн. юана през първата половина на 2026 г.

/Поглед.ино/ Притежаваните от чуждестранни инвеститори китайски акции клас A са достигнали стойност над 4 трилиона юана (588 млрд. долара) през първата половина на 2026 г., което представлява нов исторически рекорд, се посочва в репортаж на Централната китайска телевизия (CCTV).

Особено силен интерес към китайските активи проявяват южнокорейски инвеститори, които насочват капитали чрез различни борсово търгувани фондове. Данни на Корейския депозитар за ценни книжа показват, че подобни фондове, следящи представянето на китайски технологични компании, веригите за доставки в сферата на изкуствения интелект, производителите на полупроводници и компаниите за нова енергия, регистрирани на южнокорейската фондова борса, привличат значителен интерес.

При индивидуалните акции южнокорейските фондове са насочили инвестициите си основно към компании от нововъзникващи сектори като изкуствения интелект и модерното производство. Според China Securities Journal най-купуваната китайска акция от южнокорейски инвеститори през първата половина на годината е Sany Heavy Industry, с нетни покупки на стойност 9,99 млн. долара.

Освен инвеститорите от Южна Корея, и други международни финансови институции, както и суверенни инвестиционни фондове, активно разширяват портфейлите си с китайски активи.

Според репортажа на телевизията възходът на пазара на акции клас A през първите шест месеца на годината е бил подкрепен от ръста в цялата верига на изкуствения интелект – от изчислителната инфраструктура и оптичните модули до чиповете, както и производителите на оборудване и материали за полупроводниковата индустрия.

Според икономиста Тиен Юн стабилността, предвидимостта и силният иновационен потенциал на китайската икономика са се превърнали в основните фактори, които мотивират чуждестранните инвеститори да увеличават вложенията си в китайски активи. „За чуждестранните инвеститори въпросът вече не е дали да инвестират в Китай, а как да разпределят портфейлите си от китайски активи“, казва той. По думите му страната предлага привлекателни възможности както при големите езикови модели за изкуствен интелект, така и по цялата инфраструктурна верига на изкуствения интелект.