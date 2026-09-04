Д-р Румен Петков: Китай променя икономическата география на Централна Азия

#СиДзинпин #Китай #Киргизстан #ЦентралнаАзия #Евразия #ШОС #Геополитика #ПогледИнфо
Източник: https://bulgarian.cri.cn/2026/09/04/ARTI1788489298784885
/Поглед.инфо/ Посещението на Си Дзинпин в Киргизстан изглежда като дипломатическо събитие между Китай и една малка централноазиатска държава. Зад него обаче се очертава много по-голяма промяна. В своя нов анализ разглеждам как Пекин изгражда сухопътните артерии на една различна Евразия – от железницата Китай–Киргизстан–Узбекистан до навлизането на китайски капитали, технологии, енергетика и изкуствен интелект. Какво означава това за Русия? Може ли Централна Азия да престане да бъде периферия и да се превърне в стратегически кръстопът между Китай и Запада? И кой всъщност ще определя икономическата география на Евразия през следващото десетилетие?
#СиДзинпин #Китай #Киргизстан #ЦентралнаАзия #Евразия #ШОС #Геополитика #ПогледИнфо
Източник: https://bulgarian.cri.cn/2026/09/04/ARTI1788489298784885
/Поглед.инфо/ В рамките на 15-ия петгодишен план (2026-2030 г.) Китай ще изгради нов мащабен инфраструктурен проект. Това ще е т.нар. „Златен голям външен пръстен“ – система от гранични и крайбрежни пътища с обща дължина близо 27 000 километра, или около две трети от обиколката на Земята по екватора.04.09.2026 22:45
/Поглед.инфо/ Китай прие план за висококачествено развитие на малките и средните предприятия (МСП) през периода 2026-2030 г., който поставя цели за растежа, иновациите и подобряването на бизнес средата. До 2030 г. оперативните приходи на зает в основните МСП се очаква да нараснат общо с около 15%, а средногодишният ръст на разходите им за научноизследователска и развойна дейност да надхвърли 8%.04.09.2026 22:30
/Поглед.инфо/ Глобалната компания за лизинг на авиационни двигатели Rolls-Royce & Partners Finance (RRPF) ще създаде в Китай дружество за директен лизинг на двигатели, за да разшири присъствието си на втория по големина авиационен пазар в света.04.09.2026 22:15
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/Поглед.инфо/ Китай категорично се противопоставя на действията на организаторите на биеналето в южнокорейския град Куанджу, които са позволили на Тайван да участва под наименование, несъответстващо на статута му, заяви на вчерашната си пресконференция говорителят на Външно министерство Гуо Дзякун.04.09.2026 21:15
/Поглед.инфо/ На 3 септември, по време на среща с китайския посланик в страната Джан Маомин, външният министър на Непал Шишир Хана изрази благодарност към Пекин за оказаната на страната му помощ след свлачището, причинило значителни човешки и материални щети.04.09.2026 21:00
/Поглед.инфо/ Германия повишава рязко тона срещу Русия, а обвиненията около инцидента на летището в Лайпциг се превръщат в нов повод за разговор за ескалация. В първата част от разговора ми с Яков Кедми поставям въпроса: докъде е готов да стигне Берлин и има ли Германия реална военна сила зад все по-твърдата си реторика? Говорим и за възхода на „Алтернатива за Германия“, възможността за нейното ограничаване или забрана, действията на Норвегия срещу руски съдове и риска Европа да повярва, че Москва няма да отговори. Един изключително остър разговор за Германия, Русия и границата, отвъд която политическата провокация може да се превърне в реален конфликт. Владимир Трифонов разговаря с Яков Кедми, експерт по международна сигурност и бивш ръководител на израелската служба „Натив“.04.09.2026 18:00