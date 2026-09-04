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Поглед към Китай

Д-р Румен Петков: Китай променя икономическата география на Централна Азия

/Поглед.инфо/ Посещението на Си Дзинпин в Киргизстан изглежда като дипломатическо събитие между Китай и една малка централноазиатска държава. Зад него обаче се очертава много по-голяма промяна. В своя нов анализ разглеждам как Пекин изгражда сухопътните артерии на една различна Евразия – от железницата Китай–Киргизстан–Узбекистан до навлизането на китайски капитали, технологии, енергетика и изкуствен интелект. Какво означава това за Русия? Може ли Централна Азия да престане да бъде периферия и да се превърне в стратегически кръстопът между Китай и Запада? И кой всъщност ще определя икономическата география на Евразия през следващото десетилетие?

Д-р Румен Петков 8102 прочитания
Следващият коментар за посещението на Си Дзинпин в Египет гледайте тук утре вечер:...

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Източник: https://bulgarian.cri.cn/2026/09/04/ARTI1788489298784885

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