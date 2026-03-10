/Поглед.инфо/ От Пекин, в разгара на „Двете сесии“ – най-важното политическо събитие в Китай – политологът и журналист д-р Таня Глухчева разказва как китайските лидери и общество гледат на войната в Близкия изток, на отношенията със САЩ и Русия и на бъдещето на инициативата „Един пояс, един път“. Защо Китай настоява за мир, докато Западът мисли през логиката на военната индустрия? Как се съчетава древната китайска философия с марксизма и защо Пекин говори за „обща съдба на човечеството“? И какви нови инициативи може да предложи Китай на света в момент, когато глобалният ред се пренарежда?



Как Китай гледа на света в момент на глобална турбулентност?

В това интервю от Пекин политологът и журналист д-р Таня Глухчева споделя своите непосредствени впечатления от „Двете сесии“ – ключовото политическо събитие в Китай, което очертава стратегическите цели на страната.

В разговора с Владимир Трифонов се обсъждат:

– позицията на Китай за войната в Близкия изток и ролята на САЩ

– отношенията между Китай и Русия

– бъдещето на инициативата „Един пояс, един път“

– китайската философия за мир и развитие

– новите глобални инициативи на Пекин

Разговор за това как Китай мисли стратегически за света – и защо тази перспектива все повече променя глобалната политика.

