/Поглед.инфо/ От Пекин, в разгара на „Двете сесии“ – най-важното политическо събитие в Китай – политологът и журналист д-р Таня Глухчева разказва как китайските лидери и общество гледат на войната в Близкия изток, на отношенията със САЩ и Русия и на бъдещето на инициативата „Един пояс, един път“. Защо Китай настоява за мир, докато Западът мисли през логиката на военната индустрия? Как се съчетава древната китайска философия с марксизма и защо Пекин говори за „обща съдба на човечеството“? И какви нови инициативи може да предложи Китай на света в момент, когато глобалният ред се пренарежда?
Поглед.инфо винаги разглежда глобалните процеси през реалната геополитика и стратегическите идеи, които оформят бъдещето на света.
Как Китай гледа на света в момент на глобална турбулентност?
В това интервю от Пекин политологът и журналист д-р Таня Глухчева споделя своите непосредствени впечатления от „Двете сесии“ – ключовото политическо събитие в Китай, което очертава стратегическите цели на страната.
В разговора с Владимир Трифонов се обсъждат:
– позицията на Китай за войната в Близкия изток и ролята на САЩ
– отношенията между Китай и Русия
– бъдещето на инициативата „Един пояс, един път“
– китайската философия за мир и развитие
– новите глобални инициативи на Пекин
Разговор за това как Китай мисли стратегически за света – и защо тази перспектива все повече променя глобалната политика.
Първа част: https://www.youtube.com/watch?v=eoUFhheW6Uw&t=32s
