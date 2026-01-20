/Поглед.инфо/ Днес Пресслужбата на Държавния съвет проведе пресконференция, на която представители на Държавната комисия за развитие и реформи представиха информация за реализирането на решенията на Централната конференция по икономическите въпроси на старта на 15-ата петилетка (2026-2030).

Зам.-председателят на комисията Уан Чанлин посочи, че през 2025 г. основните цели на икономическото и социалното развитие са били успешно изпълнени, икономиката е функционирала стабилно и е отбелязала напредък, устойчивостта на развитието допълнително се е засилила, а политиките в сферата на народното благосъстояние са станали по-ориентирани към хората.

Директорът на Дирекция „Комплексно планиране на националната икономика“ в комисията Джоу Чън заяви, че в момента се планира и подготвя задвижването на редица знакови, водещи и мащабни проекти в областта на високите технологии за периода на 15-ата петилетка.

По думите му, през 2025 г. добавената стойност на цифровата икономика на Китай ще достигне 49 трилиона юана, което ще представлява около 35% от БВП, като в бъдеще тя ще създаде още по-голямо пазарно пространство. В момента 24 от първите 100 световни иновативни клъстера са в Китай, като страната запазва за трета поредна година първото място по този показател, добави той.