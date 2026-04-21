/Поглед.инфо/ Дигиталното четене се утвърждава като ключов фактор за разширяване на читателската култура в Китай. Данни показват, че 82,3% от възрастното население участва в различни форми на редовно четене, като средният брой прочетени книги достига 8,39 годишно.

Около 80,8% от хората използват дигитални формати като електронни книги, аудиокниги и онлайн литература. Удобството да се слушат книги по време на пътуване или да се чете през мобилни устройства увеличава достъпността и интереса.

До края на 2025 г. броят на потребителите на дигитално четене достига 689 милиона, а пазарът почти удвоява стойността си за пет години, което показва силен ръст както в предлагането, така и в търсенето.