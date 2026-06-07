Днес започва националният кандидатстудентски изпит „гаокао“ за 2026 г.

Към момента 29 провинции са въвели цялостна реформа на системата за приемни изпити. След задължителните изпити по китайски език, математика и чужд език кандидатите в тези региони ще положат изпити по избираеми предмети на 9 и 10 юни.
За гарантиране на честното провеждане на изпитите местните власти са засилили мерките за контрол. Всички изпитни зали са оборудвани със системи за заглушаване на радиосигнали, а специализирани екипи следят за предотвратяване на нарушения, включително използването на високотехнологични устройства като интелигентни очила и други средства за измама.
Специално внимание е отделено и на кандидатите с увреждания. По време на изпитната кампания ще бъдат осигурени подходящи условия за над 14 000 участници със специални потребности. За седем напълно незрящи кандидати в пет провинции са подготвени изпитни материали на брайлова азбука.