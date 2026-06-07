Днес започва националният кандидатстудентски изпит „гаокао“ за 2026 г.

/Поглед.инфо/ Националният приемен изпит за висше образование (известен из целия свят като „гаокао“) за 2026 г. започва днес. Общо 12,9 милиона студенти са се регистрирали за изпита тази година, като изпитът ще се проведе в 7981 локации и общо 348 000 изпитни зали в цялата страна. Предметите за първия ден са китайски език и математика.

Към момента 29 провинции са въвели цялостна реформа на системата за приемни изпити. След задължителните изпити по китайски език, математика и чужд език кандидатите в тези региони ще положат изпити по избираеми предмети на 9 и 10 юни.

За гарантиране на честното провеждане на изпитите местните власти са засилили мерките за контрол. Всички изпитни зали са оборудвани със системи за заглушаване на радиосигнали, а специализирани екипи следят за предотвратяване на нарушения, включително използването на високотехнологични устройства като интелигентни очила и други средства за измама.

Специално внимание е отделено и на кандидатите с увреждания. По време на изпитната кампания ще бъдат осигурени подходящи условия за над 14 000 участници със специални потребности. За седем напълно незрящи кандидати в пет провинции са подготвени изпитни материали на брайлова азбука.