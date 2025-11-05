/Поглед.инфо/ Държавна комисия по здравеопазване и четири други ведомства публикуваха във вторник съвместен документ, в който се призовава за по-широко приложение на изкуствения интелект в здравния сектор през следващите години.

Според него, до 2030 г. интелигентната диагностика и помощ при лечението трябва да бъдат универсални в основните медицински заведения на Китай, включително общински и селски клиники. Болниците от втори или по-висок клас в тристепенната болнична система на страната трябва да внедрят широко технологии с изкуствен интелект, като интелигентна медицинска образна диагностика и такива за подпомагане на вземането на клинични решения.

В документа се предлага също разширено използване на изкуствен интелект в услугите за пациенти, което ще позволи на болниците да предлагат интегрирано интелигентно обслужване през целия процес на лечение, включително прецизно насрочване на прегледи, приоритизиране на пациенти според състоянието им, предварителна диагностика и последващи действия.

Освен това Китай планира да подобри своите интелигентни системи за епидемиологично наблюдение, за да осигури прецизна подкрепа в реално време за вземане на решения за превенция и контрол на инфекциозните заболявания, се казва още в документа.