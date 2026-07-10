Добивът на летни зърнени култури за първи път надхвърля 150 милиона тона
/Поглед.инфо/ През 2026 г. Китай отчете успешна реколта от летни зърнени култури. Засетите площи остават практически непроменени спрямо предходната година, а средният добив на хектар бележи леко увеличение. Общият добив достигна рекордните 150,75 милиона тона, като за първи път надхвърли границата от 150 милиона тона.
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