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Поглед към Китай

Добивът на летни зърнени култури за първи път надхвърля 150 милиона тона

/Поглед.инфо/ През 2026 г. Китай отчете успешна реколта от летни зърнени култури. Засетите площи остават практически непроменени спрямо предходната година, а средният добив на хектар бележи леко увеличение. Общият добив достигна рекордните 150,75 милиона тона, като за първи път надхвърли границата от 150 милиона тона.

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Добивът на летни зърнени култури за първи път надхвърля 150 милиона тона
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Според данни от проучване, обхванало 25 провинции, автономни райони и градове, засетите площи с летни зърнени култури през 2026 г. възлизат на 26,53 милиона хектара, а средният добив достига 5681,6 кг на хектар. Общият добив е с около 1 милион тона повече спрямо 2025 г., което представлява ръст от 0,7%.

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