/Поглед.инфо/ На 9 март в Пекин се проведе вторият пленум на Четвъртата сесия на 14-ото ОСНП. Йн Йон, главен прокурор на Върховната народна прокуратура, представи работен доклад. В доклада се посочва, че през 2025 г. прокуратурите в цялата страна са разгледали общо 3,467 милиона дела, като Върховната народна прокуратура е разгледала 8151 дела.

През годината са били одобрени за арест 664 000 заподозрени, а 1,404 милиона дела са били предавани на съд, което представлява спад от 11,7% и 13,9% в сравнение с предходната година. Ситуацията с обществената сигурност в Китай продължава да се подобрява, като страната запазва позицията си на една от най-безопасните в света.