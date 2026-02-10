/Поглед.инфо/ На 10 февруари Пресслужбата на Държавния съвет представи бяла книга със заглавие „Практиката на Хонконг за защита на националната сигурност според принципа „Една страна, две системи“.

В документа се подчертава, че пред лицето на нестабилната ситуация в Хонконг, централното правителство е подкрепяло специалния административен район в ефективното изпълнение на конституционната му отговорност за защита на националната сигурност. Благодарение на това Хонконг навлиза в нов етап и се развива „от хаос към управление и от управление към развитие“, което очертава светло бъдеще.

В бялата книга се посочва още, че практиката на Хонконг за опазване на националната сигурност по същество е практика на придържане и развитие на делото „Една страна, две системи“, практика за защита на основните човешки права, достойнство и благосъстояние на 7,5 милиона жители на Хонконг, както и практика за насърчаване на световния мир и развитие.

Централното правителство твърдо подкрепя специалния административен район Хонконг да прилага всеобхватно и точно този принцип, твърдо поема конституционната отговорност за опазване на националната сигурност и продължава да укрепва в тази посока, осигурявайки стабилното и устойчиво прилагане на установената система.