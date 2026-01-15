/Поглед.инфо/ Центърът на тежестта на следпродажбените услуги в авиацията постепенно се измества на изток, а Китай се превръща в най-големия пазар по стойност, като очакванията са той да нарасне от 24,8 млрд. долара през 2025 г. до 63,8 млрд. долара през 2044 г., според доклад на „Еърбъс“.

В Китай над 9000 самолета ще бъдат оборудвани с услуги за интернет свързаност по време на полет, което ще доведе до по-ефективни операции на земята, във въздуха и през целия жизнен цикъл на самолетите. Очакваните икономии възлизат на над 2,2 млрд. долара чрез дигитални технологии за операции и на 5,7 млрд. долара чрез намалени разходи за гориво, като същевременно пътниците ще се радват на по-добро обслужване на борда.

Докладът подчертава, че Китай е най-големият пазар за „Еърбъс“ в света по отношение на авиационния флот. През 2025 г. страната отчита силен растеж, воден от вътрешния пазар, като броят на пътниците е нараснал със 17% спрямо предпандемичната 2019 г. Международният трафик също продължава да се възстановява ускорено, достигайки над 90% от нивото от 2019 г.

От „Еърбъс“ очакват ръстът на следпродажбените дейности в Китай да бъде подкрепен основно от извънсамолетната поддръжка, поддръжката на самолетите на място, модификации и модернизации, дигитални и свързани услуги, както и обучения. Най-големият сегмент остава извънсамолетната поддръжка, чийто пазарен обем, движен от нарастващия брой ремонти в сервизните бази заради застаряването на авиофлота, се очаква да нарасне от 17 млрд. долара през 2025 г. до 44,8 млрд. долара през 2044 г.

Поддръжката на място, която обхваща дейности от чести леки инспекции до обстойни технически прегледи и отразява рутинния ръст на поддръжката в съответствие с увеличаващия се авиофлот, се очаква да нарасне от 3 млрд. долара през 2025 г. до 6,8 млрд. долара през 2044 г.

Дигиталните и свързаните услуги, чиято цел е да осигурят по-интелигентни и по-добре свързани операции – от прогнозна поддръжка и оптимизирани маршрути за пестене на гориво до по-добро пътническо преживяване – ще бъдат най-бързо растящият сектор. Очаква се пазарната им стойност да се увеличи от 1,4 млрд. долара през 2025 г. до 5,1 млрд. долара през 2044 г., се посочва още в доклада.