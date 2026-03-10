/Поглед.инфо/ Членовете на екипажа на „Шънджоу-21“, които се намират на борда на китайската космическа станция „Тиенгун“, са постигнали значителен напредък в областта на космическите медицински експерименти и физическите научни изследвания през изминалата седмица, съобщи Китайската агенция за пилотирани космически полети.

В областта на космическата медицина екипажът, състоящ се от Джан Лу, У Фей и Джан Хунджан, се е фокусирал върху разбирането на психологическите и физиологичните ефекти от продължителните космически полети. Те са извършили тестове за проектиране на бъдещи интерфейси на космически кораби и за осигуряването на ефективна работа в екип с автоматизираните системи.

Ключово постижение е използването на космически Раман спектрометър. Тайконавтите са използвали този инструмент за анализ на метаболитните компоненти в проби от урина. Събраните данни ще бъдат използвани за усъвършенстване на медицинските стандарти за мониторинг на здравето им в орбита.

За да проучат как мозъкът възприема физическия свят без гравитация, те са провели и експерименти за „интуитивно физично поведение в микрогравитация“, с което се разбира повече за това как отсъствието на гравитация променя мозъчната функция и груповата динамика.

Забележително е, че тайконавтите са използвали и устройство за поставяне на диагноза по метода на традиционната китайска медицина с цел да се осигури цялостна оценка на здравето в условия на микрогравитация.