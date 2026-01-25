/Поглед.инфо/ В Куала Лумпур се проведе среща на експерти от Китай и страните от АСЕАН, посветена на предизвикателствата и възможностите в развитието на изкуствения интелект. Над 100 представители обмениха идеи за сътрудничество в областта на напредналите AI технологии и тяхното управление в условията на бързите технологични промени и увеличаващите се нужди от общи инициативи за глобалното управление на сектора.

В своите изказвания участниците подчертаха, че дълбоката интеграция на AI с автоматизацията и цифровите технологии вече променя икономическите структури, начина на живот и обществените услуги. Беше постигнато споразумение, че изграждането на капацитет и справедливо управление на изкуствения интелект е обща отговорност, която изисква тясно сътрудничество между правителствата, академичните институции и индустрията.

Дискусиите включваха теми като AI образование, етика, киберсигурност и стандартизация, очертавайки пътя към по-тясно регионално сътрудничество в тези ключови области.