Електромобилите и плъгин хибридите заеха 60,6% от китайския автомобилен пазар през август

/Поглед.инфо/ Продажбите на електромобили и плъгин хибриди в Китай са достигнали рекордните 60,6% от продажбите на нови автомобили през август, показват данни на Китайската асоциация на автомобилните производители.

През месеца са произведени над 1,65 млн. електромобила и плъгин хибрида, а продажбите им са достигнали 1,64 млн. броя – близо 20% повече спрямо август миналата година. Общото производство на автомобили е възлязло на 2,68 млн. броя, а продажбите – на 2,71 млн. От асоциацията отдават това главно на продължаващите субсидии за покупка на автомобили.

Автомобилният износ на Китай също продължава да нараства, като през август за трети пореден месец е надхвърлил 1 млн. броя. Изнесени са 1,01 млн. автомобила – с 65,3% повече на годишна база, включително 526 хил. електромобила и плъгин хибрида, чийто износ се е увеличил 1,3 пъти.

За първите осем месеца на годината Китай е изнесъл 7,15 млн. автомобила, което е ръст от 66,7%. От тях 3,44 млн. са електромобили и плъгин хибриди – 1,2 пъти повече спрямо същия период на миналата година. Делът им в общия автомобилен износ надхвърля 50% за трети пореден месец, или един от всеки два изнесени автомобила е електромобил или плъгин хибрид.

Според асоциацията това показва фундаментална промяна в структурата на китайския автомобилен износ – към модел, при който водеща роля имат електромобилите и плъгин хибридите, и към по-активно навлизане на световните пазари чрез технологиите за електрификация.