Есенното поклонение пред богинята Мадзу събра китайци от двата бряга на Тайванския проток

/Поглед.инфо/ На 1 ноември на остров Мейджоу в провинция Фудзиен, се проведе тържествена церемония за есенно поклонение пред богинята Мадзу. Събитието съвпадна с откриването на 28-ия Фестивал на културата и туризма „Мадзу“. Церемонията беше излъчена на живо от Китайската медийна група и достигна до аудитория в над 50 държави.

Паралелно се проведе и 11-ият Световен форум за културата на Мадзу, с 13 паралелни събития в Малайзия, Сингапур, Франция, Хонконг, Макао и Тайван. Участието във форума се е разширило от 19 държави при първото му издание до 47 днес.

Мадзу, чието рождено име е Лин Мо, е живяла в началото на династия Сун (960–1279 г.) в района на Мейджоу. Според преданието тя посветила живота си на спасяването на бедстващи в морето хора и загинала на 28-годишна възраст при опит да помогне на моряци. В знак на признателност местните жители издигнали храм в нейна чест и започнали да я почитат като покровителка на мореплавателите, отправяйки молитви към нея за безопасно плаване.