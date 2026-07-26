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Поглед към Китай

Евакуираха над 340 000 души в провинция Гуандун заради тайфуна „Ноул“

/Поглед.инфо/ На 25 юли в южната китайска провинция Гуандун бяха евакуирани над 340 000 души заради наближаването на тайфуна „Ноул“, съобщиха провинциалните власти, отговарящи за борбата с наводненията, сушата и тайфуните.

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Евакуираха над 340 000 души в провинция Гуандун заради тайфуна „Ноул“
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Очаква се тайфунът „Ноул“, който е 12-ият за годината, да достигне сушата по крайбрежието между Шънджън и Хуйлай в Гуандун в периода от събота вечер до неделя сутрин.

В събота Държавният щаб за контрол на наводненията в Китай повиши нивото на извънредна готовност за борба с наводненията и тайфуните в Гуандун до ниво III. В общо 19 града и 135 окръжни административни единици в провинцията са активирани мерки за реагиране при извънредни ситуации, свързани със силни ветрове или наводнения.

Морските власти са насочили 5 109 плавателни съда в крайбрежните води на Гуандун към безопасни зони. Още 418 плавателни съда са насочени извън юрисдикционните граници, за да намерят убежище в западната част на Гуандун, провинция Хайнан и водите край северната част на провинция Фудзиен.

Провинция Гуандун е мобилизирала 14 професионални спасителни и спасително-събирателни кораба, 90 мощни влекача и четири спасителни хеликоптера. Шестнадесет аварийни екипа за управление на водните ресурси на провинциално ниво и 70 подгрупи са в пълна готовност.

Обилни валежи се прогнозират в части от провинциите Гуандун, Хунан и Дзянси.

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