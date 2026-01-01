/Поглед.инфо/ По повод 40-годишнината от основаването на вестник „Наука и технологии“, председателят Си Дзинпин изпрати поздравително писмо до всички работещи в медията.

В писмото си той отбеляза, че през последните четири десетилетия вестник „Наука и технологии“ е фокусирал работата си върху приоритетите на партията и нацията, като е играл активна роля в популяризирането на иновативните теории на партията, тълкуването на научно-техническите политики, отразяването на научните постижения и популяризирането на научните знания.

Си Дзинпин подчерта, че се надява вестникът да работи с новите технологии в своите платформи, да популяризира духа на учените и да се стреми да разказва увлекателни истории за научните и технологичните иновации на Китай.