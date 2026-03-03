/Поглед.инфо/ В новия епизод на „Из Китай с Павел“ ще видим как се празнува Фестивалът на фенерите, който се счита за перфектния завършек на седмичните приготовления и тържества за Китайската нова година.
Нелегитимното „Служебно правителство“ в колаборация с ПП ДБ и проекта на Радев в битката за власт ( Генерал Радев яде супа с вилица)
/Поглед.инфо/ В новия епизод на „Из Китай с Павел“ ще видим как се празнува Фестивалът на фенерите, който се счита за перфектния завършек на седмичните приготовления и тържества за Китайската нова година.