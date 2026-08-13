/Поглед.инфо/ Антивоенният филм „Имало едно време в Близкия изток“ се прожектира в китайските кина. До 12 часа на 12 август общият боксофис на филма надхвърли 260 милиона.

Филмът разказва историята на китайския готвач, който търси работа в Близкия изток, за да изплати дълговете си. Там се запознава с Ма Джюншън, собственик на ресторант. Двамата си сътрудничат, за да управляват ресторант „Дракон“, където се сервира китайска кухня и се привличат посетители от цял ​​свят.

В Китай има една поговорка – храненето е най-важното нещо за хората, затова доброто хранене означава добър живот. Не става въпрос само за хранене на телата ни, но и за прегръщане на всеки обикновен, но ценен ден чрез топлината на всяко хранене.