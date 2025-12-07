/Поглед.инфо/ На 7 декември в град Яндзян, провинция Гуандун, се състоя форумът на телевизионната общност „Пътят на коприната 2025“. Тази година събитието беше под мотото „Интелигентните медии дават тласък, Морският път на коприната открива ново начало“.

В него взеха участие близо 300 представители на медийни организации, експерти, учени, както и представители на културни и технологични компании от 20 държави, региони и международни организации.

В приветственото си слово директорът на Китайската медийна група Шън Хайсюн припомни словата на председателят Си Дзинпин, че „Съвместното изграждане на инициативата „Един пояс, един път“ преследва развитието, отстоява взаимната изгода и носи надежда“.

Шън Хайсюн подчерта, че днешният свят е нестабилен и повече от всякога имаме нужда да популяризираме духа на Пътя на коприната – „мирно сътрудничество, откритост и толерантност, взаимно обучение и взаимна изгода“. Китайската медийна група е готова да продължи рамо до рамо с приятели от всички страни да прилага „четирите глобални инициативи“, да споделя новите възможности на китайската модернизация и да допринася с мъдрост и сила за повече сигурност в несигурния свят.