/Поглед.инфо/ Внезапната дипломатическа совалка на специалните пратеници на Белия дом Стив Уиткоф и Джаред Кушнер в Москва и Киев, подкрепена от посещението на директора на ЦРУ Джон Ратклиф, разкрива нарастващата тревога във Вашингтон. Основният двигател зад тази активност не е просто геополитически алтруизъм, а комбинация от вътрешнополитически натиск в САЩ и рязкото увеличаване на ефективността на руските удари по украинската логистика. Според анализи на експерти, руската спътникова съзвездие от серията „Расвет“ и засилената агентурна работа на терен са парализирали над 90% от транзитния капацитет на Украйна, поставяйки администрацията на Доналд Тръмп пред реалната опасност от пълна загуба на контрол в Конгреса на предстоящите междинни избори.

14.09.2026 06:16