/Поглед.инфо/ На 28 февруари Съветът за сигурност на ООН проведе извънредно заседание, посветено на ситуацията в Иран.

На него постоянният представител на Китай Фу Цун заяви, че военните удари на САЩ и Израел са довели до рязка ескалация на напрежението в Близкия изток и Пекин е дълбоко обезпокоен от това.

Суверенитетът, сигурността и териториалната цялост на Иран, както и на останалите държави в региона, трябва да бъдат уважавани, посочи дипломатът, и призова „всички страни да спазват международното право, да гарантират безопасността на гражданите и да избягват атаки срещу цивилна инфраструктура“.

Фу Цун заяви, че „използването на сила не е правилният начин за решаване на международни спорове, тъй като води единствено до засилване на омразата и противоречията“. По думите му, ескалацията в Близкия изток и разпространението ѝ извън региона не са в интерес на нито една страна, и единственият изход е разрешаване на различията чрез диалог и преговори.

Фу Цун отбеляза още, че военните удари са били извършени в момент, когато между САЩ и Иран са се водели дипломатически преговори, което, по думите му, е „шокиращо“. Той призова всички заинтересовани страни да проявят политическа воля, да възобновят възможно най-скоро диалога и да се върнат към политическо решение на конфликта.