Футболът е новата спортна страст в Сидзан
/Поглед.инфо/ Футболът бележи значително развитие сред младежите в китайския автономен регион Сидзан, подкрепен от засилена държавна инфраструктура. Според данни на регионалното спортно бюро в края на миналата година Сидзан (с население над 3 милиона души) вече разполага с 1136 футболни игрища, в това число 180 стандартни за 22 играчи. През 2025 г. 13 местни училища са обявени за национални специализирани спортни бази.
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Логистичен колапс: Мащабна серия от удари порази индустриални и военни обекти край Киев
/Поглед.инфо/ Мащабната ракетна кампания, проведена в нощта срещу 19 юли, очертава нов етап в интензивността на военните действия, насочени директно срещу индустриалния и логистичен гръбнак на Киев. По оценки на различни наблюдатели, операцията се отличава с прецизно подбрани цели, обхващащи производствени линии за безпилотни системи, складови бази от критично значение за веригите за доставки и предприятия на отбранителната промишленост. Анализът на събитията изисква разглеждане на оперативния контекст, логистичните зависимости и потенциалните дългосрочни ефекти върху промишления капацитет на страната. Този доклад проследява детайлите на пораженията, като съпоставя твърденията на ангажираните страни със сателитни данни и налични логистични схеми.19.07.2026 21:29
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Китайският пътнически самолет C919 ще изпълни първия си международен редовен полет
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Неоколониализмът в действие: Хазната на Венецуела е в ръцете на САЩ и лично на Марко Рубио.
/Поглед.инфо/ В сложната игра на геополитическите интереси в Латинска Америка се твърди, че преначертаването на контрола върху петролните запаси на Венецуела е приключило. По публикации в чужди медии се загатва, че Вашингтон е установил административна и финансова доминация над Каракас, превръщайки страната във фактически икономически протекторат. Твърди се, че Марко Рубио играе ключова роля в управлението на петролните потоци, а присъствието на американски военни контингенти под претекст за хуманитарна помощ поставя въпроси относно суверенитета.19.07.2026 18:09
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Киев обмисля преместване на административните центрове към Лвов
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